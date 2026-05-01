Колымская угольная компания окажет помощь родным пострадавших

А ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при обрушении горной породы в угольном разрезе, расположенном в Магаданской области. Дело возбуждено по статье ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На место происшествия выехала оперативная группа, включающая руководителей управления, следователей и криминалистов, и сейчас проводится комплекс необходимых процессуальных действий.