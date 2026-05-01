Дети чудом не пострадали после двойного обрушения в спортшколе под Новосибирском

Сначала в женской раздевалке прямо с потолка упала система типа «Армстронг», а через несколько часов, ближе к семи часам вечера, частично рухнуло чердачное перекрытие, обнажив кровельные конструкции.
Общая площадь разрушений составила около трёх квадратных метров. В обоих случаях никто из детей и сотрудников не пострадал. Школу немедленно обесточили и перекрыли к ней доступ. На место выехал межрайонный прокурор, чтобы лично координировать действия экстренных служб.
Учреждение, расположенное на улице Мичурина, было построено ещё в 1940 году, и его состояние давно вызывало вопросы. Ещё в марте 2026 года прокуратура подала в суд иск с требованием провести полное техническое обследование всех конструкций спортшколы. Этот иск до сих пор находится на рассмотрении в районном суде.
Теперь, после реального обрушения, надзорное ведомство организовало внеочередную проверку. В рамках неё дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за безопасность детей в здании-ветеране.