Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева проверят на полиграфе

Обвиняемых в покушении на генерал-лейтенанта Алексеева проверят на полиграфе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Обвиняемых в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева проверят на полиграфе, о чем заявил следователь в суде, передает корреспондент РИА Новости, присутствовавший на заседании.

«Назначены опросы обвиняемых с применением полиграфа», — заявил следователь в суде, обосновывая ходатайство о продлении фигурантам срока ареста.

Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.

Любомира Корбу, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, задержали в Дубае и передали РФ, где он уже был заочно арестован. Также были заключены под стражу Виктор Васин и его сын Павел.

По данным СК, Виктор, руководствуясь «террористическим мотивом», арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.

Еще одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.

Узнать больше по теме
Александр Бортников: биография главы ФСБ и того, кто много лет противостоит терроризму
Для существования любого государства необходимо множество служб. И если от вторжения вражеских войск Россию защищают армия и флот, то с опасными преступниками и террористами внутри вопрос обстоит иначе. Александр Бортников возглавляет Федеральную службу безопасности уже более 15 лет. Собрали главное из его биографии на пути к столь важному и высокому посту.
Читать дальше