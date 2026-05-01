Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева проверят на полиграфе

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Обвиняемых в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева проверят на полиграфе, о чем заявил следователь в суде, передает корреспондент РИА Новости, присутствовавший на заседании.
«Назначены опросы обвиняемых с применением полиграфа», — заявил следователь в суде, обосновывая ходатайство о продлении фигурантам срока ареста.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.
Любомира Корбу, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, задержали в Дубае и передали РФ, где он уже был заочно арестован. Также были заключены под стражу Виктор Васин и его сын Павел.
По данным СК, Виктор, руководствуясь «террористическим мотивом», арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Еще одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.