Силовики задержали многодетную мать, сыновья которой погибли под Красноярском

Правоохранители задержали 25-летнюю жительницу Красноярского края, которая накануне оставила троих спящих детей без присмотра. Они погибли при пожаре.

Источник: Российская газета

Правоохранители задержали 25-летнюю жительницу Красноярского края, которая накануне оставила троих спящих детей без присмотра. Они погибли при пожаре.

Утром 30 апреля в поселке Дубинино Шарыповского района многодетная мать, оставив дома троих мальчиков в возрасте от года до четырех лет, ушла в магазин. «Женщина встретила знакомую и употребила алкогольный напиток», — рассказали в региональном главке СК.

Пока мать отсутствовала, в доме начался пожар. Дети погибли.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Женщину задержали, решается вопрос о мере пресечения.

По информации следствия, в семье воспитывались шестеро детей. Один из них во время пожара находился в школе, еще один гостил у бабушки в другом районе. О шестом ребенке в СК пока ничего не говорят.

В прокуратуре края добавили, что в момент ЧП глава семьи, которая, кстати, раньше не попадала в поле зрения правоохранителей, был на работе. Сотрудники надзорного ведомства поставили расследование на контроль.