В Красноярском крае задержали мать троих погибших в пожаре детей

В Красноярском крае задержана женщина, чьи трое детей погибли в результате пожара в поселке Дубинино. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, уточнив, что речь идет о 25-летней местной жительнице, в отношении которой ведется расследование.
По версии следствия, накануне происшествия она оставила дома троих малолетних сыновей без присмотра, отправившись за продуктами. По дороге женщина встретила знакомую, с которой провела некоторое время и употребляла алкоголь. Когда она вернулась, пожар уже был ликвидирован, однако спасти детей не удалось. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения.
Согласно предварительным данным экстренных служб, возгорание произошло в квартире на площади около 35 квадратных метров, а к его тушению привлекались несколько единиц техники и спасатели. Возможной причиной называется короткое замыкание телевизора. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности нескольким лицам.
