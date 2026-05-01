Водители-беспредельщики задержаны в Караганде, машины — на штрафстоянке

Установлено, что участники дорожного движения, игнорируя требования безопасности: совершали опасные маневры; выезжали на полосу встречного движения; не использовали ремни безопасности;выходили из транспортных средств во время движения, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан.
Как передает интернет-портал сайт Polisia.kz, в отношении всех правонарушителей составлены административные протоколы по ряду статей Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
«Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения. Транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку. В отношении нарушителей рассматривается вопрос о лишении права управления транспортными средствами, а также о применении ареста в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.
«Подобные действия являются грубым игнорированием норм закона и создают прямую угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Попытки демонстративного и опасного поведения на дороге будут жестко и незамедлительно пресекаться», — подчеркнули в полиции.
