СК завершил расследование дел наёмников, вторгшихся в Курскую область

Ранее стало известно, что двое украинских военнослужащих вскоре предстанут перед российским судом. Их обвиняют в том, что в 2022 году они открыли огонь по мирному жителю Мариуполя, выпустив в него не менее 60 пуль. Подозреваемые — солдаты 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Расследование в отношении командира Михаила Мусько продолжается.