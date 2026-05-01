В Бурятии найдено тело последнего погибшего в результате схода лавины

«В ходе операции было обследовано 100 кв. м территории. Тело погибшего обнаружили в 15:20», — уточнили в агентстве.
Спасатели эвакуировали погибшего к памятнику Виталию Тихонову к 19:00. Несмотря на ранее запланированную остановку на ночлег в 10 километрах от базового лагеря, было принято решение не прерывать транспортировку. В 23:30 тело передали сотрудникам органов внутренних дел. Поисково-спасательная операция полностью завершена.
Напомним, десятки человек искали пропавшего под лавиной туриста в горах Бурятии. Среди них были и руководитель, и сотрудники компании, которые являются профессиональными альпинистами. Поисково-спасательная операция была возобновлена после вынужденной паузы. В ходе работ спасатели обнаружили тела трёх погибших. Позднее стало известно, что среди них — гид туристической группы Руслан Бабицкий, который являлся действующим сотрудником службы «Забайкалпожспас».
