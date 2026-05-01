В Бурятии найдено тело последнего погибшего в результате схода лавины

Напомним, десятки человек искали пропавшего под лавиной туриста в горах Бурятии. Среди них были и руководитель, и сотрудники компании, которые являются профессиональными альпинистами. Поисково-спасательная операция была возобновлена после вынужденной паузы. В ходе работ спасатели обнаружили тела трёх погибших. Позднее стало известно, что среди них — гид туристической группы Руслан Бабицкий, который являлся действующим сотрудником службы «Забайкалпожспас».