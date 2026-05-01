Спасатели нашли тело последнего погибшего туриста при сходе лавины в Бурятии

Спасатели обнаружили тело последнего туриста, который погиб при сходе лавины на Мунку-Сардык в Окинском районе Республики Бурятия. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщило агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.
— В Окинском районе завершилась операция по поиску мужчины 1985 года рождения, погибшего при сходе снежной лавины. Тело туриста обнаружили и передали сотрудникам МВД, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Поисково-спасательные работы полностью завершились.
25 апреля сообщалось, что в Бурятии число погибших при сходе лавины туристов достигло трех человек. Группа состояла из семи человек. После схода лавины одному из туристов удалось самостоятельно выбраться и помочь другим.
Ранее трое туристов погибли во время спуска с горы Мунку-Сардык в Бурятии. Они сорвались с большой высоты, упали на крутой склон, пробыли там несколько часов и, предположительно, скончались от переохлаждения.