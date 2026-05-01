Зоозащитница, на которую натравили стаффа в Омске, скончалась из-за наркотиков

Появились подробности по делу Валерии Беловой, которая 23 апреля погибла в своей квартире спустя некоторое время после конфликта с соседями, натравившими на неё стаффордширского терьера.
Некоторые СМИ утверждали, будто ссора произошла из-за политических разногласий, а Беловой не стало из-за полученных травм во время конфликта. Однако, как сообщил порталу Om1 Омск источник в следственных органах, спор возник на бытовой почве, а причина смерти не связана с ним. В мусорном ведре в квартире погибшей обнаружили шприцы с наркотиками, на теле были следы от инъекций.
СУ СК России по Омской области подтвердил в своём телеграм-канале: смерть зоозащитницы не имела криминального характера.
По информации нашего источника, ранее у мужчин, которые оказались соседями Валерии, уже был конфликт с женщиной из-за того, что она выгуливала собак без намордника. После потасовки омичка обратилась в отдел полиции № 11 с заявлением, было возбуждено дело по статье о побоях. Однако правоохранители не дождались от потерпевшей результатов судебно-медицинского осмотра: направление она получила, но процедуру не прошла. Выяснилось также, что соседи раньше жаловались на жительницу дома в правоохранительные органы.
По данным сайта Омского областного суда, женщина была судима за незаконный оборот наркотиков в крупном размере и в 2020 году была приговорена к году лишения свободы. Срок уменьшили из-за смягчающих обстоятельств и признания вины.
Также сообщалось, что Белова была волонтёром и помогала бойцам-участникам СВО, однако выяснилось: дело ограничивалось лишь репостами на её странице в социальных сетях. Ни в одной из омских групп волонтёров женщина не состояла.
Поставить точку в истории предстоит правоохранительным органам.