В поезд «Волгоград-Грозный» врезалась Газель

Происшествие случилось 29 апреля в 16−24 ч. в Калмыкии. Как сообщили в Северо-Кавказской железной дороге, на станции Улан-Холл Махачкалинского региона СКЖД водитель автомобиля Газель выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 301 сообщением Грозный — Волгоград. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, столкновения не удалось избежать.