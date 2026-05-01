В Бурятии обнаружили тело последнего погибшего при сходе лавины

Спасатели обнаружили тело последнего погибшего при сходе лавины в Бурятии, поисково-спасательные работы завершены.

Источник: Аргументы и факты

В Бурятии завершилась поисково-спасательная операция после схода снежной лавины в Окинском районе. Спасатели обнаружили тело мужчины 1985 года рождения, который считался последним пропавшим в результате происшествия.

Тело погибшего было найдено днем 30 апреля, после чего специалисты организовали его транспортировку с труднодоступной местности. К вечеру того же дня его эвакуировали до ближайшей точки, откуда возможна дальнейшая передача соответствующим службам.

После завершения всех работ тело передали сотрудникам правоохранительных органов. В поисковой операции участвовали спасатели республиканской службы Бурятии и специалисты из Иркутской области, всего к работам привлекались более десяти человек.

Ранее на Эльбрусе спасатели эвакуировали незарегистрированного туриста, получившего травмы. Для эвакуации привлекались шесть спасателей и две единицы техники.