В Бурятии обнаружили тело последнего погибшего при сходе лавины

В Бурятии завершилась поисково-спасательная операция после схода снежной лавины в Окинском районе. Спасатели обнаружили тело мужчины 1985 года рождения, который считался последним пропавшим в результате происшествия.
Тело погибшего было найдено днем 30 апреля, после чего специалисты организовали его транспортировку с труднодоступной местности. К вечеру того же дня его эвакуировали до ближайшей точки, откуда возможна дальнейшая передача соответствующим службам.
После завершения всех работ тело передали сотрудникам правоохранительных органов. В поисковой операции участвовали спасатели республиканской службы Бурятии и специалисты из Иркутской области, всего к работам привлекались более десяти человек.
