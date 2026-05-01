При отступлении на Константиновском направлении ВСУ убивали мирных жителей

Российские бойцы, по его словам, непосредственно наблюдали факты военных преступлений ВСУ на месте.
«При отступлении ВСУ убивали мирных, мы видели убитых мирных жителей, в том числе пожилую женщину», — рассказал военный.
В одном случае, добавил военнослужащий, тела погибших были обнаружены в подвале. В укрытие, где находились мирные жители, боевики бросили гранату.
Следственный комитет России возбудил 9 728 уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих. Расследование 1 021 дела завершено. Суд вынес 860 обвинительных приговоров в отношении более 1,1 тысячи военнослужащих. Из них 79 лиц осудили к пожизненному лишению свободы за особо тяжкие преступления.
