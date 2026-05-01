Поезд столкнулся с фурой на ж/д переезде в Красноярском крае

3 апреля в Ульяновской области произошло крушение двухэтажного поезда № 302, следовавшего по маршруту Москва-Челябинск. Тогда семь вагонов с пассажирами сошли с рельсов и завалились набок. За медицинской помощью обратились 55 человек.