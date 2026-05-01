Поезд столкнулся с фурой на ж/д переезде в Красноярском крае

В Красноярском крае грузовик столкнулся с пассажирским поездом. Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в ночь на 1 мая.
По предварительным данным, инцидент случился на регулируемом переезде у станции Ингашская. Сообщений о пострадавших пока нет.
По факту ДТП начата служебная проверка, уведомили в прокуратуре. Ожидается, что в ближайшее время возможны задержки других составов, идущих по этому направлению.
3 апреля в Ульяновской области произошло крушение двухэтажного поезда № 302, следовавшего по маршруту Москва-Челябинск. Тогда семь вагонов с пассажирами сошли с рельсов и завалились набок. За медицинской помощью обратились 55 человек.
Кроме этого, в Дании столкнулись два природных поезда близи Хиллерода — к северу от Копенгагена. В результате инцидента есть пострадавшие.