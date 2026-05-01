Комсомольчанин лишился свободы и Mitsubishi Pajero за пьяное вождение

Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре признал виновным 42-летнего местного жителя в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, имея при этом судимость за аналогичное преступление. Внедорожник Mitsubishi Pajero, за рулём которого гражданина задержали инспекторы ГАИ, конфискован в доход государства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По данным суда, мужчина ранее уже трижды привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде и был лишён водительских прав на 4 года и 2 месяца, — отметили в прокуратуре Хабаровского края. — Однако в мае 2025 года он снова сел за руль автомобиля «Митсубиши», который принадлежит его жене, и поехал по городу, на одной из улиц его остановили полицейские. Сотрудники ГАИ потребовали от гражданина пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.
Подсудимый признал свою вину. Чтобы избежать конфискации автомобиля, на котором было совершено преступление, он заявил, что длительное время не управлял машиной, а в мае 2025 года она находилась на ремонте.
Однако государственный обвинитель представил суду доказательства, опровергающие эту версию. В частности, были представлены фотографии с камер наблюдения за дорогами, где зафиксированы случаи превышения скорости на автомобиле «Митсубиши» в Комсомольске-на-Амуре в указанный период.
В результате суд приговорил виновного к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами на срок 4 года и 6 месяцев.
Автомобиль «Митсубиши» был изъят и обращён в собственность государства. Напомним, в Хабаровском крае введено вознаграждение за сообщение о пьяных водителях. Если информация подтвердится, за нее будет выплачено 5 тысяч рублей. О автолюбителях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения необходимо сообщить в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 112, указав номер, марку, цвет автомобиля, место и время нетрезвого вождения.