Комсомольчанин лишился свободы и Mitsubishi Pajero за пьяное вождение

— По данным суда, мужчина ранее уже трижды привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде и был лишён водительских прав на 4 года и 2 месяца, — отметили в прокуратуре Хабаровского края. — Однако в мае 2025 года он снова сел за руль автомобиля «Митсубиши», который принадлежит его жене, и поехал по городу, на одной из улиц его остановили полицейские. Сотрудники ГАИ потребовали от гражданина пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.