Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области найдена пропавшая девочка семи лет

В Тульской области пропавшая семилетняя девочка найдена в гостях у подружки.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшая в Тульской области семилетняя девочка найдена полицией. Как сообщили ТАСС в «ЛизаАлерт», ее жизни ничего не угрожает.

«Девочка была найдена сотрудниками полиции в гостях у подружки, сейчас она передана отцу, ее жизни ничего не угрожает», — уточнили в пресс-службе.

По данным отряда «ЛизаАлерт», ребенок пробыл в розыске больше 12 часов. Найти его помогли полицейские из Щекинского района.

К поиску присоединились волонтеры из Тульской, Орловской и Калужской областей.

Отряд «ЛизаАлерт» поблагодарил за помощь в поисках пропавшей девочки полицейских, неравнодушных местных жителей, а также администрацию Советского района, которая выделила место под штаб.

Около 22:30 по мск KP.RU писал о пропаже в Тульской области девочки 7 лет.

Ранее в Краснодарском крае нашли погибшей 11-летнюю девочку, пропавшую после прогулки в Темрюкском районе.