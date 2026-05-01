В Тульской области найдена пропавшая девочка семи лет

Пропавшая в Тульской области семилетняя девочка найдена полицией. Как сообщили ТАСС в «ЛизаАлерт», ее жизни ничего не угрожает.
«Девочка была найдена сотрудниками полиции в гостях у подружки, сейчас она передана отцу, ее жизни ничего не угрожает», — уточнили в пресс-службе.
По данным отряда «ЛизаАлерт», ребенок пробыл в розыске больше 12 часов. Найти его помогли полицейские из Щекинского района.
К поиску присоединились волонтеры из Тульской, Орловской и Калужской областей.
Отряд «ЛизаАлерт» поблагодарил за помощь в поисках пропавшей девочки полицейских, неравнодушных местных жителей, а также администрацию Советского района, которая выделила место под штаб.
Около 22:30 по мск KP.RU писал о пропаже в Тульской области девочки 7 лет.
Ранее в Краснодарском крае нашли погибшей 11-летнюю девочку, пропавшую после прогулки в Темрюкском районе.