В Дагестане построят новое жильё для людей из зон возможного подтопления

В Дагестане планируют построить новое жильё для переселения людей, которые живут в потенциально опасных зонах подтопления и оползней. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава республики Сергей Меликов.

5 апреля в Махачкале из-за подмыва грунта во время дождя обрушилась трёхэтажная пристройка к многоквартирному дому. Из четырёх соседних домов эвакуировали около 300 человек, пострадавших нет.

«Есть такие амбициозные программы, на которых я настаиваю — это проработать и реализовать возможность строительства новых жилых массивов, участков, поселений для переселения людей из оползневых и потенциально опасных зон подтопления», — сказал Меликов.

Глава Дагестана также подчеркнул, что сейчас необходимо обеспечить людей компенсациями за повреждённое или утраченное жильё из-за подтоплений, оползней и обвалов скал, которые произошли в регионе в конце марта — начале апреля.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями республики. Новая должность Меликова пока не называется. Российский лидер дал понять, что из Кремля он будет держать руку на пульсе и внимательно отслеживать, как справляется с делами новая команда в Дагестане.

