В Дагестане построят новое жильё для людей из зон возможного подтопления

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями республики. Новая должность Меликова пока не называется. Российский лидер дал понять, что из Кремля он будет держать руку на пульсе и внимательно отслеживать, как справляется с делами новая команда в Дагестане.