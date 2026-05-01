Четыре иностранца оказались под завалами на угольном разрезе Колымы

На угольном карьере произошло обрушение горных пород, четыре иностранца остались под завалами.

Источник: Комсомольская правда

Под обрушением горных пород на угольном карьере в Магаданской области заблокированы восемь человек. Из них четверо — иностранцы, двое — местные жители, и еще два человека — вахтовики, прибывшие из иных российских регионов. Об этом сообщает глава региона Сергей Носов.

По предварительным данным, причиной обрушения горных пород стал селевой поток. Спасатели, медики и следователи продолжают работать на месте ЧП.

«Разбор завала идет осторожно, потому что надежда остается, значит, до конца, и руководство предприятия принимает все меры», — сказал Носов.

На Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области тяжелая техника вывезла свыше 2 тыс. кубометров породы. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

KP.RU ранее сообщал, что инцидент случился 30 апреля 2026 года на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском округе Магаданской области. Как сообщили в МЧС, в момент обвала горной породы на объекте работали люди.

