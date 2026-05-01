В Шарыповском округе задержали мать погибших при пожаре детей

В Красноярском крае женщину задержали по делу о гибели троих ее детей в огне.

Источник: Комсомольская правда

1 мая стало известно, что в Шарыповском муниципальном округе Красноярского края задержали 25-летнюю мать троих детей. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, братья (одному четыре года, другому — три, третьему — один) погибли при пожаре утром 30 апреля в поселке Дубинино.

По версии следствия, трагедия произошла, когда их отец был на работе, а мать отлучилась в магазин. Известно, что всего у пары шестеро детей, троих из них не было дома. По словам женщины, ее маленькие сыновья спали, когда она уходила. Она оставила их без присмотра, по пути встретила знакомую и на какое-то время задержалась с ней поговорить и выпить спиртное. Пожарные уже тушили огонь в квартире, когда она вернулась.

Предварительно, причиной случившегося могло стать короткое замыкание. Очаг возгорания находился в детской.

Сейчас подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.