В Шарыповском округе задержали мать погибших при пожаре детей

1 мая стало известно, что в Шарыповском муниципальном округе Красноярского края задержали 25-летнюю мать троих детей. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, братья (одному четыре года, другому — три, третьему — один) погибли при пожаре утром 30 апреля в поселке Дубинино.
По версии следствия, трагедия произошла, когда их отец был на работе, а мать отлучилась в магазин. Известно, что всего у пары шестеро детей, троих из них не было дома. По словам женщины, ее маленькие сыновья спали, когда она уходила. Она оставила их без присмотра, по пути встретила знакомую и на какое-то время задержалась с ней поговорить и выпить спиртное. Пожарные уже тушили огонь в квартире, когда она вернулась.
Предварительно, причиной случившегося могло стать короткое замыкание. Очаг возгорания находился в детской.
Сейчас подозреваемая задержана. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.