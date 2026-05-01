Ещё один масштабный удар отражён: Ночью над территорией РФ было сбито более 140 беспилотников

141 украинский дрон был перехвачен и уничтожен российскими средствами ПВО над регионами РФ за прошедшую ночь. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Источник: Life.ru

Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Кроме того, аппараты уничтожили над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Напомним, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории морского терминала в городе Туапсе зафиксировано возгорание. К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, включая силы МЧС России. Пострадавших нет, на месте продолжают работу экстренные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше