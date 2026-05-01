Военные назвали количество сбитых за ночь БПЛА 1 мая

Был перехвачен 141 украинский беспилотный летательный аппарат.

Источник: АиФ Воронеж

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 30 апреля до 7.00 мск 1 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Минобоны РФ.

БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

