За костры на дачах оштрафовали 46 жителей Новосибирской области

Инспекторы Государственного пожарного надзора объединились с местными властями и перешли в наступление на нарушителей противопожарного режима. В ход идёт не только хождение по участкам, но и передовые технологии — за дачниками теперь следят с помощью беспилотников.
Первые итоги рейдов уже подведены. По данным регионального главка МЧС, только за последнее время к административной ответственности привлекли 46 человек. Обычный гражданин за разведённый костёр или сожжённую траву расстанется с суммой от десяти до двадцати тысяч рублей. Для должностных лиц вилка штрафов уже серьёзнее — от тридцати до шестидесяти тысяч. Но больше всего повезёт юридическим лицам: для них неосторожное обращение с огнём может вылиться в сумму от четырёхсот до восьмисот тысяч рублей.
Листву и траву положено либо складывать в компостные кучи, организованно перерабатывая их в удобрение, либо вывозить на специализированные свалки. А на случай непредвиденного возгорания спасатели настоятельно рекомендуют держать на участке ёмкость с водой, огнетушитель или хотя бы ящик с песком.
