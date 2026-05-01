За костры на дачах оштрафовали 46 жителей Новосибирской области

Разводить костры и жечь сухую растительность категорически запрещено.

Источник: Om1 Новосибирск

Инспекторы Государственного пожарного надзора объединились с местными властями и перешли в наступление на нарушителей противопожарного режима. В ход идёт не только хождение по участкам, но и передовые технологии — за дачниками теперь следят с помощью беспилотников.

Первые итоги рейдов уже подведены. По данным регионального главка МЧС, только за последнее время к административной ответственности привлекли 46 человек. Обычный гражданин за разведённый костёр или сожжённую траву расстанется с суммой от десяти до двадцати тысяч рублей. Для должностных лиц вилка штрафов уже серьёзнее — от тридцати до шестидесяти тысяч. Но больше всего повезёт юридическим лицам: для них неосторожное обращение с огнём может вылиться в сумму от четырёхсот до восьмисот тысяч рублей.

Листву и траву положено либо складывать в компостные кучи, организованно перерабатывая их в удобрение, либо вывозить на специализированные свалки. А на случай непредвиденного возгорания спасатели настоятельно рекомендуют держать на участке ёмкость с водой, огнетушитель или хотя бы ящик с песком.

Ранее мы сообщали, что в сквере Спасателей Новосибирска прошли торжественные мероприятия, посвящённые 377-й годовщине со дня образования Пожарной охраны России. У памятника Героям мирного времени собрались сотрудники МЧС, ветераны службы, добровольцы, кадеты и представители различных пожарных подразделений.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше