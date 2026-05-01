Пьяную волгоградку оштрафовали за отказ покинуть здание суда

Инцидент произошел во Фроловском районе.

Во Фролово Волгоградской области местная жительница поплатилась рублем за появление в нетрезвом виде в здании суда. Мировой судья привлек к ответственности 43-летнюю Елену Ж. Инцидент произошел утром 26 марта 2026 года.

Около 9:50 утра женщина попыталась пройти через пропускной пункт Фроловского городского суда. Сотрудники заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Согласно правилам пребывания посетителей, находиться в таком состоянии в здании запрещено. Судебный пристав несколько раз законно потребовал от Елены Ж. покинуть помещение, но она проигнорировала распоряжения и отказалась уходить.

На нарушительницу составили протокол. Само рассмотрение дела прошло без участия обвиняемой: Елена Ж. не явилась в суд, но написала заявление с просьбой разобрать дело в ее отсутствие.

Мировой судья судебного участка № 59 признал женщину виновной по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению судьи или судебного пристава). Наказание — административный штраф в размере 1000 рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу, у осужденной есть время на обжалование.

