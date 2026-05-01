Суд утвердил приговор «черному» риелтору из Челябинской области: 12 лет колонии

Специалист по недвижимости знакомилась с теми, кто злоупотребляет алкоголем, затем предпринимала разные меры к завладению их имуществом.
Из материалов дела следует, что жительница Магнитогорска получила в наследство квартиру и проживала в ней со своим сожителем. В начале ноября 2016 года на пороге появились риелтор и ее сообщник. Последние заявили, что хорошо знали умершего брата хозяйки, предложили помощь продуктами питания и одеждой. Вскоре новые знакомые вошли в доверие к сожителям.
Через некоторое время парочка вывезла женщину за пределы РФ, где оставила без документов, затем попыталась завладеть документами на ее квартиру, но завершить задуманное не получилось. Потерпевшая благодаря помощи сотрудников посольства смогла вернуться в родной город.
В марте 2022 года риелтор познакомилась с мужчиной, который получил в наследство квартиру, гараж, автомобиль и садовый домик. Ее сообщник вскоре убедил жертву продать ему квартиру, машину, гараж. В какой-то момент потерпевший попросил новых знакомых отвезти его в гараж, чтобы забрать свои вещи, при этом неосторожно предположил, что его обманывают. Уже в гаражном боксе «из личной неприязни по причине произошедшего конфликта» у риелтора «возник и сформировался преступный умысел на убийство» мужчины. Злоумышленница ногой ударила ему в пах, травма половых органов, как позже установил судмедэксперт, повлекла рефлекторную смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Труп подельники загрузили в автомобиль, вывезли в лесополосу, где была выкопана яма, бросили туда и засыпали.
В ходе следствия сообщник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Свой приговор он выслушал в октябре 2024 года.
В апреле 2025 года суд признал риелтора виновной в покушении на мошенничестве и убийстве, определил 10 лет в колонии общего режима, взыскал в пользу несовершеннолетнего сына убитого компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Приговор был обжалован в апелляции. Челябинский областной суд приговор изменил: с учетом того, что в феврале 2025 года фигурантка была осуждена за вымогательство в целях получения имущества, назначил ей 12 лет.
В кассационной жалобе адвокат настаивал на неосторожном причинении смерти. «Судебная коллегия Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, изучив материалы уголовного дела и заслушав доводы сторон, пришла к выводу, что вина женщины в умышленном причинении смерти доказана совокупностью собранных по делу доказательств, юридическая оценка ее действий по части 1 статьи 105 УК РФ судами дана правильная, а назначенное наказание — справедливым», — говорится в комментарии.