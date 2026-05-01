За ночь над Россией сбили 141 беспилотник

В период с 20:00 мск 30 апреля по 7:00 мск 1 мая силы противовоздушной обороны уничтожили над Россией 141 беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей.

Утром аэропорт Шереметьево стал временно принимать и отправлять рейсы по согласованию с органами. Работу приостанавливали аэропорты Геленджика, Краснодара, Сочи и Калуги.

В 0:11 мск 1 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух молодых людей 15 и 18 лет при атаке БПЛА. В Брянской области объявляли беспилотную, а затем ракетную опасность, над регионом сбили 13 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Над Ростовской областью уничтожили один дрон, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Пять дронов сбили над Калужской областью. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. В Смоленской области уничтожили два БПЛА, раненых и повреждений инфраструктуры нет. В Туапсе из-за атаки вновь загорелся морской терминал. Пострадавших нет, пожар ликвидируют 128 человек и 41 единица техники.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше