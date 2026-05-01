РЕН ТВ: Автомобиль с тремя погибшими нашли в ручье в Подмосковье

В ручье вблизи деревни Прозорово в Волоколамском районе Московской области обнаружили автомобиль с телами трех человек. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
— Все трое погибших — мужчины. Их возраст — 35, 38 и 40 лет, — говорится в материале.
На месте происшествия работают полицейские. Причины и обстоятельства смерти людей выясняются, передает телеканал.
