Челябинец случайно выстрелил себе в голову из травмата во время застолья и выжил

В Челябинске мужчина случайно выстрелил себе в голову из травматического оружия во время застолья. Инцидент произошёл в ЖК «Вишнёвая горка».

Источник: Life.ru

Соседи услышали выстрел, после чего к дому прибыли скорая помощь и полиция. По данным МВД, мужчина находился в квартире с женщиной, они распивали алкоголь. В какой-то момент он случайно произвёл выстрел. Признаков криминала в происшествии не выявлено.

«Пострадавшего госпитализировали. Полиция проводит проверку», — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

А в Дагестане ссора привела к убийству — мужчина застрелил своего знакомого. Житель Хасавюрта приехал в селение Зубутли-Миатли, чтобы обсудить долг, но беседа переросла в конфликт и фатальную ссору.

