Снаряд войны нашли в центре Волгограда: работы велись у бывшей больницы

В центре Волгограда земля снова напомнила о войне. 30 апреля 2026 года во время земляных работ на территории бывшей городской больницы № 3 на улице Советской рабочие обнаружили боеприпас.
Находкой оказался снаряд времен Сталинградской битвы. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Специалисты оперативно извлекли опасный предмет из грунта.
Боеприпас вывезли на специальный полигон, где его уничтожат безопасным способом. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось об обнаруженном снаряде у планетария.