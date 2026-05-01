Снаряд войны нашли в центре Волгограда: работы велись у бывшей больницы

Презент из прошлого обнаружили на Советской.

В центре Волгограда земля снова напомнила о войне. 30 апреля 2026 года во время земляных работ на территории бывшей городской больницы № 3 на улице Советской рабочие обнаружили боеприпас.

Находкой оказался снаряд времен Сталинградской битвы. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Специалисты оперативно извлекли опасный предмет из грунта.

Боеприпас вывезли на специальный полигон, где его уничтожат безопасным способом. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось об обнаруженном снаряде у планетария.