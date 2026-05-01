Там лежат Усольцевы: Что нашли в лесу, сценарий гибели семьи озвучил эксперт

Факт подготовки к новым поискам семьи говорит о том, что у следствия есть ответы не на все поставленные вопросы, считают эксперты.
Как рассказал инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Красноярского края Евгений Ногин, к готовящейся поисковой операции присоединятся не только спасатели и добровольцы, но также инспекторы Госохотнадзора и местные охотники.
Кроме того, в Сети есть не мало людей, готовых с наступлением тепла отправиться на поиски семьи. Среди них, например, собиратели черемши. Есть ли у них шанс найти пропавших? Евгений Ногин сильно сомневается. Место, где могут лежать пропавшие, — хорошо скрыто.
«Мое мнение — они глубоко в курумнике, а туда обычным людям заходить незачем», — подчеркнул эксперте в беседе с aif.ru.
Напомним, что в ходе расследования была обозначена приоритетная версия исчезновения — несчастный случай. В курумнике семья могла оказаться, испугавшись медведей (в месте пропажи были замечены два зверя). Глава семьи успел соорудить укрытие, где семья ожидала спасателей. Однако, как предполагается, Сергею Усольцеву стало плохо, а жена с ребенком не смогли самостоятельно выбраться.
Евгений Ногин отметил, что снег в тайге, где пропала семья, полностью сойдет не раньше начала июня. Предположительно, 20 мая уже можно будет начинать работу. Точной даты старта новых поисков Усольцевых пока нет. Пока в том лесу — сугробы по колено.
Опытный походник Алексей Кулеш ранее отмечал, что наиболее эффективно будет использовать период между сходом снега и появлением зелени. В это время шансы найти Усольцевых — максимально высокие.
Исчезновение Усольцевых вызывает недоумение даже у экспертов — потому что совсем нет следов. Хотя рассматривались любые зацепки. Как стало известно, по делу проводилась генетическая экспертиза, связанная с найденным в тайге шнурком. Но следов ДНК представителей семьи найти не удалось, пишет ТАСС.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Они отправились в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.