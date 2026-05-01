Свыше девяти часов в Воронежской области сохраняется опасность атаки БпЛА

Режим объявили поздним вечером 30 апреля.

Источник: Комсомольская правда

30 апреля в 23:15 над Воронежской областью объявили опасность атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

Спасатели советуют не выходить из дома, а в идеале переместиться в комнату без окон. А тем, кто оказался на улице, рекомендуют перейти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход.

Режим сохраняется до сих пор — то есть почти десять часов.

По данным Министерства обороны РФ, с 20:00 30 апреля до 7:00 1 мая над территориями Брянской, Ростовской, Калужской, Белгородской, Курской, Смоленской областей, республики Крым, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей ликвидирован 141 украинский беспилотник.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 апреля над двумя городами и 11 районами Воронежской области сбили 43 дрона.

