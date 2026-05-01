10 лет крови ростовской банды «амазонок» — они убивали и возвращались домой

Юг России долго не понимал, с чем столкнулся. Это не была одна серия преступлений с одинаковым почерком и понятной логикой — эпизоды происходили в разных местах, с разными жертвами и разными сценариями, но объединялись одним: люди погибали быстро, без шанса на спасение, а нападавшие исчезали так же тихо, как появлялись.
Иногда стреляли сразу, иногда возвращались, чтобы добить, иногда проверяли тела, не оставляя ни малейшей возможности выжить, и всё это происходило без лишнего шума, как будто это была отработанная последовательность действий, повторённая много раз.
Позже следствие соберёт эти эпизоды в одно дело. В центре окажется семья.
Убийство, после которого границы больше не было.
Первый перелом, по материалам дела, произошёл в конце 1990-х, когда сожитель Инессы Тарвердиевой убил её мужа. Внешне это выглядело как частная трагедия, но именно здесь, по версии следствия, исчезла граница, которая обычно удерживает человека от следующего шага.
Дальше события начали нарастать: двойное убийство знакомого и его спутницы, затем нападение на дом, где погибли дети, затем ещё одно убийство уже в другом регионе, чтобы увести подозрения. Эти эпизоды не выглядели единой линией, но именно в них сформировалась модель — устранить, скрыть, продолжить жить так, будто ничего не произошло.
Как они стали «амазонками».
Название родилось не внутри группы и не в материалах дела. Его придумали позже — после того, как рядом с местом одного из преступлений нашли нож с гравировкой «Моей любимой амазонке». Деталь быстро разошлась, образ закрепился, хотя позже выяснилось, что сам нож к группе отношения не имел.
Но слово осталось, потому что точно попадало в восприятие: в группе были женщины, которые, по версии следствия, участвовали в убийствах. Для криминальной хроники это выглядело непривычно и усиливало эффект всей истории.
Семья, которая жила двойной жизнью.
К середине 2000-х вокруг Тарвердиевой и Подкопаева сформировался замкнутый круг. В него вошли люди, связанные не случайным знакомством, а семьёй: Инесса Тарвердиева, её дочь Виктория, Роман Подкопаев, его сестра Анастасия Синельник и её муж Сергей Синельник. Именно эта близость делала группу устойчивой: внутри почти не было посторонних, а значит, меньше было риска утечки, случайного предательства или лишнего свидетеля.
Инессе Тарвердиевой на момент задержания было 46 лет. В открытых материалах её прежняя работа описывается по-разному: как работа в архиве и как опыт воспитательницы детского сада; в любом случае это был внешний образ обычной женщины, не похожей на главу вооружённой группы. Роману Подкопаеву было 36 лет, он был гражданским мужем Тарвердиевой и фактически силовым центром связки. Виктории Тарвердиевой было 25 лет, она была дочерью Инессы и постепенно втянулась в происходящее. Сергей Синельник служил в ДПС, знал, как работают маршруты и проверки, а Анастасия Синельник была его женой и родной сестрой Подкопаева. Ничего в их внешности не выделяло их из общего потока — ни жестов, ни интонаций, ни привычек. Именно это и делало их особенно опасными.
Роли распределились жёстко: Тарвердиева принимала решения, Подкопаев действовал первым, Синельник обеспечивал знание процедур и уверенность, что контроль можно обойти, остальные участвовали в выездах и действиях на месте. Со стороны это оставалось обычной жизнью — и именно эта нормальность делала их незаметными.
2007 год: точка, после которой они уже не останавливались.
С этого момента преступления стали регулярными, а схема — устойчивой. Жертв выбирали заранее, за ними наблюдали, их маршруты изучали, решения принимались до выезда.
Дальше всё происходило быстро: выстрел, короткая пауза, второй выстрел, если было движение — нож, затем контроль. После этого начинался обыск — деньги, сумки, документы, иногда вещи, которые не имели большой ценности. Они действовали спокойно, без суеты, как будто выполняли отработанную работу.
Как они выбирали жертв.
Жертвы редко были случайными. Их замечали заранее — на трассе, возле дома, в момент, когда человек оказывался без защиты. За ними могли наблюдать, отслеживать маршруты, оценивать, где проще подойти и где меньше вероятность вмешательства.
Часто выбор падал на тех, кто находился в уязвимой точке — в дороге, в одиночестве. Это не исключало случайности, но схема показывала: решения принимались заранее.
Сцена первая: дом, где время остановилось.
Ночь, в доме горит один свет. Дверь открывается резко, первый выстрел звучит почти в упор, второй — в сторону движения.
Попытки спастись обрываются мгновенно. Пауза — доля секунды, шаг ближе, ещё выстрел. Через несколько секунд в доме уже тихо.
После этого — обыск. Всё занимает минуты.
Сцена вторая: трасса, где всё решают секунды.
День, дорога, машина движется спокойно. Подход — быстрый, дверь открывается — и сразу выстрел.
Водитель не успевает понять, что происходит. Второй выстрел звучит почти сразу. Пассажир реагирует позже, чем нужно.
Через полминуты в машине уже нет движения. Сумки забирают спокойно.
Сцена третья: засада, где стреляют без предупреждения.
Сигнал тревоги, экипаж приезжает. Первый выстрел звучит сразу, человек падает.
Всё заканчивается за секунды.
Сцена четвёртая: трасса, где время сжимается.
Дорога кажется пустой, но за машиной уже следят. Подход совпадает с остановкой.
Дверь открывается, первый выстрел, затем второй. Звук глохнет внутри салона, как будто его отрезали от внешнего мира. На долю секунды кажется, что всё остановилось, но эта пауза обрывается так же быстро, как началась. Движения внутри обрываются одно за другим.
Пауза. Проверка. Контроль.
Тишина.
Через минуту они уходят. Машина остаётся.
Трасса М-4: эпизод, который разорвал тишину.
На трассе находят машину, внутри — тела мужчины, женщины и двоих детей. Этот эпизод становится одним из ключевых и резко усиливает давление на следствие.
Но именно здесь возникает разрыв: родственники погибших не принимают версию следствия и уверены, что виновные не установлены.
Почему это дело стало особенным.
Семейная структура, участие женщин, нападения на сотрудников полиции и длительная неуловимость делают эту историю исключительной.
Но главное — несоразмерность: уровень насилия не объясняется добычей.
По материалам следствия, отношение к преступлениям также выходило за рамки корыстных мотивов: Тарвердиева говорила, что убивала сотрудников полиции из личной ненависти. Эти показания не стали частью текста приговора, но усилили восприятие дела.
Почему их не видели.
Они не скрывались. Они возвращались домой, жили, общались.
Именно поэтому их не видели.
Утро, которое всё оборвало.
Сентябрь 2013 года, проверка документов. Пауза — и выстрел.
Полицейский погибает, второй ранен. Ответный огонь — и всё заканчивается.
Следствие и суд.
После задержания начинается многолетняя работа: поднимают старые дела, сопоставляют улики, проверяют показания. Именно в этот период появляются ключевые находки — в том числе обнаруженный спустя годы чемодан с уликами, позволивший связать ряд эпизодов, которые раньше не складывались в единую цепочку.
В итоге присяжные признают фигурантов виновными по 95 пунктам обвинения, включая убийства и покушения. Разрозненные преступления превращаются в одну систему.
Первый приговор выносят в 2017 году. Инесса Тарвердиева получает 21 год, Виктория — 16 лет, Анастасия Синельник — 19 лет, Сергей Синельник — 20 лет строгого режима и лишается звания.
Но дело на этом не заканчивается. Второй процесс рассматривает новые эпизоды. Сроки увеличиваются: Инесса и Виктория получают по 25 лет, Анастасия — 24 года, Сергей — 25 лет. Позже апелляция ужесточает его наказание до пожизненного лишения свободы.
В материалах суда подчёркивается: действия фигурантов были совместными и согласованными, участие — осознанным. В формулировках суда это звучало жёстко и без вариантов: действия носили устойчивый и целенаправленный характер, а сама группа представляла повышенную общественную опасность. Для Синельника этот вывод становится ключевым: суд учитывает, что он использовал знание системы не для защиты, а в интересах группы.
Две женщины, которые не приняли одну версию.
В коридорах суда встречаются две женщины — одна потеряла семью, другая — мать обвиняемых.
Они слушают одно дело, но делают разные выводы.
Они не спорят.
Они просто не сходятся.
Дело, в котором осталась тень.
Приговоры вынесены. Сроки назначены.
Но ощущение несоответствия остаётся.
Они убивали и возвращались домой. Дом оставался на месте.
И точка так и не стала точкой.
