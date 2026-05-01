10 лет крови ростовской банды «амазонок» — они убивали и возвращались домой

Инессе Тарвердиевой на момент задержания было 46 лет. В открытых материалах её прежняя работа описывается по-разному: как работа в архиве и как опыт воспитательницы детского сада; в любом случае это был внешний образ обычной женщины, не похожей на главу вооружённой группы. Роману Подкопаеву было 36 лет, он был гражданским мужем Тарвердиевой и фактически силовым центром связки. Виктории Тарвердиевой было 25 лет, она была дочерью Инессы и постепенно втянулась в происходящее. Сергей Синельник служил в ДПС, знал, как работают маршруты и проверки, а Анастасия Синельник была его женой и родной сестрой Подкопаева. Ничего в их внешности не выделяло их из общего потока — ни жестов, ни интонаций, ни привычек. Именно это и делало их особенно опасными.