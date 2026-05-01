Экспедитор из Белгородской области найден мертвым в Нижнем Новгороде

Водитель-экспедитор ООО «АТП-31» из Белгородской области обнаружен без признаков жизни на территории одного из предприятий в Ленинском районе Нижнего Новгорода 29 апреля. Об этом сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.
Установлено, что он находился в нашем городе в командировке.
Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
«Инициировано расследование несчастного случая на производстве», — сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.
