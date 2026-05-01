Водителя осудят за «пьяную» езду и агрессию в отношении полицейского в Городце

Уголовное дело в отношении водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, возбуждено в Городце. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
На улице Вольская в селе Смольки полицейские остановили автомобиль, передвигавшийся с нарушениями ПДД. За рулем находится 19-летний местный житель, который ранее был лишен права управления транспортным средством.
Он имел признаки опьянения. Молодой человек и два пассажира авто стали вести себя агрессивно и хватать сотрудника полиции за форменное обмундирование.
По факту возбуждено уголовное дело.
Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.
За невыполнение законного требования сотрудника полиции мужчина оштрафован на 2 тысячи рублей.
