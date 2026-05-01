Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителя осудят за «пьяную» езду и агрессию в отношении полицейского в Городце

Он также оштрафован на 2 тысячи рублей.

Источник: Время

Уголовное дело в отношении водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, возбуждено в Городце. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

На улице Вольская в селе Смольки полицейские остановили автомобиль, передвигавшийся с нарушениями ПДД. За рулем находится 19-летний местный житель, который ранее был лишен права управления транспортным средством.

Он имел признаки опьянения. Молодой человек и два пассажира авто стали вести себя агрессивно и хватать сотрудника полиции за форменное обмундирование.

По факту возбуждено уголовное дело.

Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.

За невыполнение законного требования сотрудника полиции мужчина оштрафован на 2 тысячи рублей.

Ранее мужчина и женщина, угрожавшие сотрудникам ГАИ гранатой, были задержаны в Дзержинске.