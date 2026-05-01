Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полёты

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения касаются всех рейсов и действуют до особого распоряжения. Причины носят превентивный характер. В ведомстве уточнили, что меры приняты «для обеспечения безопасности полётов». Подобные ограничения периодически вводятся в российских аэропортах при возникновении потенциальных угроз или для обеспечения дополнительной безопасности воздушного движения во время атак БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
