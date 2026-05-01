В Нижегородской области полицейские задержали пьяного агрессивного водителя

Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за нарушения ПДД, и он был лишён водительских прав.

В Городце завели уголовное дело на водителя, который сел за руль пьяным.

Сотрудники полиции остановили автомобиль на улице Вольской в селе Смольки за нарушение правил дорожного движения. За рулём оказался местный житель 2007 года рождения. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за нарушения ПДД, и он был лишён водительских прав. Во время остановки у него были признаки алкогольного опьянения.

Когда полицейские начали разбираться, водитель и двое его пассажиров вели себя агрессивно и хватали сотрудника за форму.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения при повторном нарушении). Машину изъяли и отправили на спецстоянку.

Кроме того, за невыполнение законного требования сотрудника полиции суд назначил ему штраф в размере 2 000 рублей.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что вознаграждение за сообщение о пьяном водителе повысили до пяти тысяч рублей.