Тела трёх мёртвых мужчин нашли в УАЗе в поле под Волоколамском

Тела трёх мужчин обнаружили в Московской области в автомобиле УАЗ. По предварительным данным, мужчины погибли от отравления угарным газом, пишет местная прокуратура.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью, около 3 часов 50 минут, поступило сообщение, что в поле вблизи деревни Прозорово м.о Волоколамский в автомобиле УАЗ без государственных номеров обнаружены тела трех мужчин без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообещнии.

Волоколамская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела. Следственный орган уже возбудил дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в Нижегородской области раскрыли убийство 40-летнего мужчины, который пропал после встречи с двоюродным братом, не видевшим его 20 лет. Тело нашли только через месяц. 47-летний житель Ивановской области приехал в рабочий посёлок Лукино, чтобы повидаться с родственником. Во время застолья между ними вспыхнула ссора.

