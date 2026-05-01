Паводок в Красноярском крае: кадры затопленных домов и участков

По состоянию на утро 1 мая в нескольких районах Красноярского края сложилась неблагоприятная гидрологическая обстановка. Из-за интенсивного снеготаяния и подъёма уровня воды в реках затопило 135 приусадебных участков и 12 жилых домов, сообщили в ГУ МЧС. Наибольший ущерб зафиксирован в Козульском округе, где река Большой Кемчуг подтопила 70 участков в населённых пунктах Большой Кемчуг, Жуковка и Косачи. Вода также незначительно зашла в один жилой дом в деревне Большой Кемчуг. В Боготольском округе пострадали пять жилых домов и 21 участок в селе Тюхтет, а также два участка в городе Боготол. В Балахтинско-Новосёловском округе (село Интикуль) подтоплены шесть жилых домов и 13 участков. Остальные затопления носят локальный характер: в Ачинском, Бирилюсском, Курагинском, Партизанском районах, а также в Красноярске и Емельяновском округе. Кроме того, в некоторых муниципалитетах перелиты 19 участков региональных и местных автодорог. Ситуация находится на контроле правительства края и ГУ МЧС.

