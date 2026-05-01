Нападение на свердловского губернатора пресекли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный мужчина в спортивном костюме в пятницу, 1 мая, попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, пока он фотографировался с местными жителями.
Инцидент произошел вблизи стадиона «Екатеринбург Арена».
— Денис Паслер проводил фотосессию с горожанами у «Екатеринбург Арены» перед началом первомайского митинга. В этот момент к нему бросился агрессивный человек в синем спортивном костюме, но охрана мгновенно вмешалась и схватила нападавшего, — передает Telegram-канал Baza.
