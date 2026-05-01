Татарстанца спасли после укуса змеи и клеща

Инцидент произошел в деревне Бакчасарай Мензелинского района, где мужчина собирал крапиву. Он почувствовал укус, а позже заметил уползающую змею. Состояние быстро ухудшилось: рука отекла, появилось жжение, затем начались проблемы с дыханием.
В больнице пациента приняли в тяжелом состоянии. У него развился отек Квинке — жизнеугрожающая аллергическая реакция. Также на теле обнаружили клеща. Врачи ввели сыворотку против яда гадюки и стабилизировали состояние.
После курса лечения мужчину выписали домой.