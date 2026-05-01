Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки нанесли интенсивные удары по территории Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В период с девяти утра 30 апреля до девяти утра 1 мая средства противовоздушной обороны сбили 84 беспилотника различного типа. При этом украинская сторона 85 раз применила артиллерию по отселённым районам региона, а в 15 случаях дроны атаковали территорию с помощью взрывных устройств.
В результате обстрелов пострадал мирный житель. В деревне Новоивановка Рыльского района ранения получил 72-летний мужчина, за минувшие сутки погибших в регионе не зафиксировано. Глава области уточнил, что атаки затронули не только жилые зоны, но и объекты инфраструктуры в нескольких населённых пунктах.
Наиболее серьёзные повреждения зафиксированы в селе Мокрушино Беловского района, где под удар попал частный дом. У строения повреждены фасад, кровля, а также газопровод и остекление. Кроме того, в деревне Гирьи того же района атака привела к разрушению ёмкости для хранения сырья на территории комбикормового завода.
Ранее губернатор неоднократно информировал о высоком уровне опасности в приграничных районах, которые власти отселяют из-за регулярных обстрелов. Ситуация в регионе остаётся напряжённой: помимо артиллерийских ударов и налётов дронов с взрывчаткой, не исключается угроза новых диверсионных атак со стороны украинских формирований. Все оперативные службы продолжают работу на местах, ведётся мониторинг разрушений.
Топ-7 предсказаний Владимира Жириновского.