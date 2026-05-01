Управлявший питбайком подросток пострадал в ДТП на трассе М-4 «Дон»

Вечером 30 апреля в Ростовской области 16-летний питбайкер пострадал в аварии на федеральной трассе М-4 «Дон». Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ по региону.
Предварительно известно, что ребёнок врезался во внезапно остановившуюся машину Daewoo Matis — её водитель собирался посадить пассажира. Подросток не успел затормозить и влетел в автомобиль.
Из-за сильного удара у автомобиля смяло заднюю часть и выбило стекло. Подросток получил травмы, сейчас он находится в больнице.
В ГАИ напомнили, что движение на питбайках по дорогам общего пользования запрещается. Нарушение может стать причиной трагических последствий.
Ранее стало известно, что в ночь на первое мая в Ростовской области сбили БПЛА.