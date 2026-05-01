В Красноуфимском районе в пожаре погиб человек

За минувшие сутки в Свердловской области по данным МЧС произошло шесть пожаров в жилом секторе. В одном из происшествий погиб человек.
— В деревне Чувашково (Красноуфимский район, — Прим. Ред.) на улице Набережная на 10 квадратах повреждены огнем перекрытие, стены, домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального 8-квартирного жилого дома, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. — В результате пожара погиб один человек.
К месту ЧП выезжали две пожарные машины и восемь сотрудников МЧС. Они ликвидировали возгорание за десять минут.
— В квартире не был установлен автономный пожарный извещатель, который мог предотвратить происшествие, — добавили в МЧС.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше