В челябинском трамвае выстрелили в лицо пассажиру из газового пистолета

Из трамвая, следующего по маршруту № 22 в Челябинске, вчера вечером госпитализировали на скорой пассажира. Как сообщает сайт 74.ru, вагон двигался в Ленинский район, но встал на кольце возле улицы Ворошилова.
«В салоне трамвая у подростков был конфликт с мужчиной. Ему выстрелили в лицо из газового пистолета», — цитируют свидетеля ЧП коллеги.
В полиции города инцидент подтвердили. Распылившие газ в мужчину подростки вышли на остановке, а пассажир поехал дальше. Однако он почувствовал себя плохо и попросил водителя вызвать скорую помощь.
По предварительным данным, мужчина пострадал не значительно. Его вскоре отпустили домой из больницы.
Полиция проводит проверку ЧП.