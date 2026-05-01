В Запорожской области повреждены энергообъекты в результате атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью провели массированную атаку по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Об этом 1 мая сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

«Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника», — написал он в мессенджере «Макс».

По его словам, в результате ударов поврежден ряд объектов, что привело к частичному отключению электроэнергии в населенных пунктах. Балицкий отметил, что специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.

Пресс-служба министерства здравоохранения Запорожской области 29 апреля сообщила, что женщина получила ранение после атаки дрона ВСУ. Отмечалось, что пострадавшей оказана медпомощь в полном объеме, состояние жительницы оценивается как средней степени тяжести.