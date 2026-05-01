На губернатора Свердловской области попытались напасть на первомайском митинге

Мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера во время первомайского митинга в Екатеринбурге. Нападавший резко подбежал к губернатору, когда он фотографировался с участницей мероприятия, однако охрана скрутила его.

Источник: РИА "Новости"

«Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал», — сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Первомайский митинг проходит на «Екатеринбург-Арене». На мероприятии выступят Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Денис Орлов, депутаты Законодательного собрания и творческие коллективы.