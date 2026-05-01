Экс-сотрудницу СИЗО-1 Ростова задержали за передачу запрещённых вещей

В Ростове-на-Дону задержали сотрудницу СИЗО-1 по подозрению в передаче запрещённых предметов для заключённой. Информацию об этом Rostov.aif.ru подтвердили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.
Следователи предполагают, что женщина в 2025 году получила взятку в 30 тысяч рублей за улучшение качества содержания одной из заключённых, а также за передачу ей мобильного телефона и других предметов, которые запрещены в СИЗО.
На сотрудницу СИЗО-1 заведено уголовное дело по статье о получении взятки, а также по статье о превышении должностных полномочий, совершённом из корыстной заинтересованности. На человека, который передавал взятку, также заведено уголовное дело.
В пресс-службе ГУФСИН РФ по Ростовской области Rostov.aif.ru подчеркнули, что нарушения нашли при содействии сотрудников УСБ ГУФСИН России по Ростовской области.
«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений, а также всех лиц, причастных к их совершению. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в региональном Следкоме.
