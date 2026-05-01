Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове экс-сотрудницу СИЗО заподозрили во взятках и передаче запрещенки

По версии следователей, она передала заключенной телефон.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове бывшую сотрудницу СИЗО подозревают в передаче за деньги запрещенных товаров заключенным. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по Донскому региону.

— Против женщины возбудили уголовное дело. Ее подозревают по двум статьям: получение взятки и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, — пояснили в донском следкоме.

По версии следствия, фигурантка работала в СИЗО-1. С апреля по июнь 2025 года она получила от человека 30 тысяч рублей. Деньги предназначались за улучшение условий содержания одной из арестованных. Также сотрудница незаконно передала заключенной мобильный телефон и другие запрещенные предметы.

На передавшего взятку тоже завели уголовное дело. Ему вменяют дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия.

Дело возбудили при содействии собственной безопасности ГУФСИН. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и ищут других причастных. Расследование продолжается.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.