В Ростове экс-сотрудницу СИЗО заподозрили во взятках и передаче запрещенки

По версии следствия, фигурантка работала в СИЗО-1. С апреля по июнь 2025 года она получила от человека 30 тысяч рублей. Деньги предназначались за улучшение условий содержания одной из арестованных. Также сотрудница незаконно передала заключенной мобильный телефон и другие запрещенные предметы.