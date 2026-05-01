В Ростове экс-сотрудницу СИЗО заподозрили во взятках и передаче запрещенки

В Ростове бывшую сотрудницу СИЗО подозревают в передаче за деньги запрещенных товаров заключенным. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по Донскому региону.
— Против женщины возбудили уголовное дело. Ее подозревают по двум статьям: получение взятки и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, — пояснили в донском следкоме.
По версии следствия, фигурантка работала в СИЗО-1. С апреля по июнь 2025 года она получила от человека 30 тысяч рублей. Деньги предназначались за улучшение условий содержания одной из арестованных. Также сотрудница незаконно передала заключенной мобильный телефон и другие запрещенные предметы.
На передавшего взятку тоже завели уголовное дело. Ему вменяют дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия.
Дело возбудили при содействии собственной безопасности ГУФСИН. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и ищут других причастных. Расследование продолжается.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.