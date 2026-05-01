МЧС усиливает контроль в Иркутской области из-за угрозы паводков

Сотрудники МЧС мониторят обстановку в Киренском и Катангском районах.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области сотрудники МЧС отправлены с необходимым оборудованием в населённые пункты Киренского и Катангского районов в связи с угрозой паводков. На вертолете Ми-8 и автотранспорте спасатели будут мониторить обстановку и оперативно реагировать в случае её ухудшения. Об этом сообщает «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— В Киренске работает оперативный штаб. Он собирает информацию и координирует силы и средства в северных районах региона.

29 апреля — на реке Непе в районе населённого пункта Токма и 30 апреля — на реке Бирюсе в районе населённого пункта Соляная специалисты с помощью взрывов провели работы по ослаблению ледовых полей. Чтобы следить за уровнем воды и другими явлениями, используют специальные станции наблюдения и дроны. МЧС просит жителей быть наготове и в случае необходимости принять необходимые меры безопасности.

