МЧС усиливает контроль в Иркутской области из-за угрозы паводков

В Иркутской области сотрудники МЧС отправлены с необходимым оборудованием в населённые пункты Киренского и Катангского районов в связи с угрозой паводков. На вертолете Ми-8 и автотранспорте спасатели будут мониторить обстановку и оперативно реагировать в случае её ухудшения. Об этом сообщает «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.