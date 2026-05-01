Мужчина избил жену на глазах у маленького ребенка и очевидцев в Астане

В Telegram-канале Halyqstan опубликовали видео, на кадрах которого видно, как женщину на глазах у прохожих и маленького ребенка в коляске избивает на лестнице мужчина. Отмечается, что видео было снято возле жилого комплекса «Саржайлау».
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны. Там рассказали, что по факту семейно-бытового конфликта возбуждено уголовное дело.
"Сотрудниками полиции задержан и доставлен в отделение полиции правонарушитель. Установлено, что возле одного из жилых домов столицы 34-летний мужчина применил физическое насилие в отношении своей супруги.
В настоящее время он помещен в камеру временного задержания. В отношении него вынесено защитное предписание, предусматривающее ограничения на контакт с потерпевшей. Предупреждаем, что любые противоправные действия в быту будут пресекаться в строгом соответствии с законом", — заявили в полиции.
Казахстанцам рекомендовали в подобных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при возникновении угрозы жизни и здоровью. «Своевременное обращение — ключевой фактор предотвращения тяжких последствий», — заявили в полиции.