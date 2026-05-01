Завкафедрой белорусского вуза получил пять лет за взятки на продукты и за оценки.

В Беларуси завкафедрой вуза получил 5 лет за взятки от студентов на еду и напитки для комиссий.
В Беларуси вынесли приговор в отношении заведующего кафедрой одного из учреждений высшего образования за взятки. Подробности сообщили в пресс-службе Могилевского областного суда.
Было установлено, что обвиняемый занимался организацией и работой государственных экзаменационных комиссий и входил в их состав. Поэтому накануне экзаменов завкафедрой звал в кабинет старост групп и склонял их к даче взяток. За деньги, собранные со студентов, покупались продукты — чай, кофе, конфеты, сыр, колбасу, а также спиртные напитки, в том числе коньяк. В последующем продукты передавались председателям экзаменационных комиссий.
В результате таких подстрекательств ко взяткам студенты по одному из эпизодов дела купили материальных ценностей на сумму более 290 рублей, а спустя время и во второй раз потратили на продукты и алкоголь для комиссии более 219 рублей.
Также правоохранители установили, что фигурант и сам неоднократно брал от студентов ценности за положительные оценки на госэкзаменах. За оценки он получил взяток на сумму более 300 рублей.
При этом на суде бывший завкафедрой свою вину в совершении преступлений не признал.
Суд приговорил его к 5 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу 500 базовых величин (22,5 тысячи рублей в мае 2026 года). Также он лишен права заниматься преподавательской деятельностью, связанной с выполнением юридически значимых действий, на 5 лет. Кроме того, в рамках спецконфискации у него изъяли в доход государства части материальных ценностей, которые он получил в качестве взяток, — алкоголь и кондитерские изделия. Иные материальные ценности в связи с истечением сроков годности постановлено уничтожить, в связи с чем с обвиняемого взыскана денежная сумма, соответствующая стоимости указанного имущества.
Приговор еще быть обжалован.