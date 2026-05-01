Завкафедрой белорусского вуза получил пять лет за взятки на продукты и за оценки.

Суд приговорил его к 5 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу 500 базовых величин (22,5 тысячи рублей в мае 2026 года). Также он лишен права заниматься преподавательской деятельностью, связанной с выполнением юридически значимых действий, на 5 лет. Кроме того, в рамках спецконфискации у него изъяли в доход государства части материальных ценностей, которые он получил в качестве взяток, — алкоголь и кондитерские изделия. Иные материальные ценности в связи с истечением сроков годности постановлено уничтожить, в связи с чем с обвиняемого взыскана денежная сумма, соответствующая стоимости указанного имущества.